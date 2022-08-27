Тен Хаг оценил готовность Каземиро дебютировать за «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил готовность новичка команды Каземиро дебютировать за «красных дьяволов».

«Он сейчас в хороших кондициях. Каземиро принял участие во всех тренировках в последние несколько дней. Думаю, он готов выйти на поле», - приводит слова голландского специалиста ESPN.

Напомним, что «красные дьяволы» купили Каземиро у мадридского «Реала» за 60 миллионов евро. За английский гранд бразильский опорник будет выступать под 18-м номером.

Следующий матч в Премьер-лиге «МЮ» сыграет на выезде против «Саутгемптона». Встреча состоится сегодня, 27 августа.