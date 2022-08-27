Каземиро провёл не один успешный сезон в «Реале», но этим летом бразилец решился принять новый вызов в своей карьере. Полузащитник покинул мадридский гранд и перебрался в «Манчестер Юнайтед», который в последние годы точно не входил в список лучших клубов Европы.

В субботу Каземиро впервые сыграл за «Манчестер Юнайтед». Бразилец вышел на замену на 80-й минуте гостевого матча Премьер-лиги против «Саутгемптона».

«Манчестер Юнайтед» порадовал своих болельщиков второй победой подряд, одолев «Саутгемптон» со счётом 1:0. Автором единственного гола в этом матче стал португальский полузащитник Бруну Фернандеш.