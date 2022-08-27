​Роналду ни разу не пробил по воротам за полтайма в Саутгемптоне

Субботний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона» звёздный Криштиану Роналду снова начинал на скамейке запасных. Португалец вышел на поле только в средине второго тайма, а если быть точнее – на 68-й минуте.

За полтайма в Саутгемптоне Роналду ни разу не пробил по воротам, что видно по статистическим данным на портале WhoScored. Находясь на поле, Криштиану сделал 10 передач. Ровно половина из них оказалась точными.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» на выезде за счёт единственного гола Бруну Фернандеша.

Следующий матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведёт 1 сентября – против «Лестера».