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Бывшая звезда «МЮ» советует Роналду и Магуайру уйти

 
26 Августа 2022 • 02:57 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Знаменитый экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что Криштиану Роналду и Гарри Магуайру лучше сменить клуб.

«Можно сказать, что люди слишком суровы по отношению к Магуайру, но тут всё очевидно – он стал жертвой огромной суммы, заплаченной за него. Все считали бы его великолепным защитником, если бы «Юнайтед» приобрёл его за 5 млн фунтов.

Сага Криштиану Роналду – ещё одна проблема. Он остаётся? Уходит? Зная Криштиану Роналду лично, могу сказать, что он явно хочет уйти, если ему не гарантировано постоянное место в основе. Думаю, расстаться сейчас – лучшее решение для него и клуба. И ему, и Магуайру пора сменить обстановку», – заявил Эвра, слова которого приводят английские СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Гарри Магуайр
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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