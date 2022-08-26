Бывшая звезда «МЮ» советует Роналду и Магуайру уйти

Знаменитый экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что Криштиану Роналду и Гарри Магуайру лучше сменить клуб.

«Можно сказать, что люди слишком суровы по отношению к Магуайру, но тут всё очевидно – он стал жертвой огромной суммы, заплаченной за него. Все считали бы его великолепным защитником, если бы «Юнайтед» приобрёл его за 5 млн фунтов.

Сага Криштиану Роналду – ещё одна проблема. Он остаётся? Уходит? Зная Криштиану Роналду лично, могу сказать, что он явно хочет уйти, если ему не гарантировано постоянное место в основе. Думаю, расстаться сейчас – лучшее решение для него и клуба. И ему, и Магуайру пора сменить обстановку», – заявил Эвра, слова которого приводят английские СМИ.