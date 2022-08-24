«Ужасная еда и странные люди» - супруга Ди Марии рассказала, что конкретно ей не понравилось в Манчестере

Работающий в Англии аргентинец - это априори странное сочетание, эти две страны находятся в необъявленном конфликте еще после войны 1982 года. Аргентинцы редко ездят играть в Англию, а если это и случается, то, как правило, оборачивается неудачей.

Карьера Анхеля Ди Марии в «Манчестер Юнайтед» не задалась - и, судя по признаниям его супруги, которой совершенно не понравилось в Манчестере, и не могла задаться.

- Мне там вообще не понравилось. Странные люди, от которых не знаешь, чего ждать. Ужасная еда. Женщины, как будто из фарфора. В Мадриде все было идеально, идеальная еда, идеальный климат, все было идеально. А потом Манчестер... Как-то я сказала ему в сердцах - слушай, два часа после обеда, а на улице уже ночь, ну как так можно!? - цитирует Хорхелину Кардосо, супругу Ди Марии, аргентинское издание LAM.