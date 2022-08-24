Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ужасная еда и странные люди» - супруга Ди Марии рассказала, что конкретно ей не понравилось в Манчестере

 
24 Августа 2022 • 21:21 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.20 X 4.05 2 1.75
27.08 14:30

Работающий в Англии аргентинец - это априори странное сочетание, эти две страны находятся в необъявленном конфликте еще после войны 1982 года. Аргентинцы редко ездят играть в Англию, а если это и случается, то, как правило, оборачивается неудачей.

Карьера Анхеля Ди Марии в «Манчестер Юнайтед» не задалась - и, судя по признаниям его супруги, которой совершенно не понравилось в Манчестере, и не могла задаться.

- Мне там вообще не понравилось. Странные люди, от которых не знаешь, чего ждать. Ужасная еда. Женщины, как будто из фарфора. В Мадриде все было идеально, идеальная еда, идеальный климат, все было идеально. А потом Манчестер... Как-то я сказала ему в сердцах - слушай, два часа после обеда, а на улице уже ночь, ну как так можно!? - цитирует Хорхелину Кардосо, супругу Ди Марии, аргентинское издание LAM.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему претендует на футболиста «Челси»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Играть с лучшими мотивирует»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» обвинил Роналду в неуважении к Каррагеру 2
22:02 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» объявил о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» официально
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Ужасная еда и странные люди» - супруга Ди Марии рассказала, что конкретно ей не понравилось в Манчестере
21:21 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб предложил 50 млн евро за Пакета
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу в переговорах по немецкому вратарю
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Щедрая душа» - Сен-Максимен купил и раздал подарки сотне детишек 1
20:58 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд сравнил новичка «Манчестер Юнайтед» с Эвра
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласился отпустить Николя Пепе во французский клуб
20:28 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг проведёт прощальный матч за «Барселону» 3
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался подписывать Морату, узнав требования «Атлетико»
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Деле Алли вылетает в Турцию, медосмотр – в четверг
19:36 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Месси не вёл бы себя так, как Роналду» 4
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Хёнесс: «АПЛ купила спортивное преимущество за иностранные деньги»
Все новости
Рекомендуем