«Марсель» будет покрывать большую часть зарплаты Байи

«Марсель» по условиям аренды будет покрывать большую часть зарплаты Эрика Байи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «провансальцы» договорились об этом с «Манчестер Юнайтед».

Защитник в данный момент проходит медосмотр на тренировочной базе «Марселя». Если «провансальцам» в следующем сезоне удастся финишировать в зоне Лиги чемпионов, клуб будет обязан выкупить ивуарийца за 10 миллионов евро.

Напомним, что Эрик Байи в прошлом сезоне мог уйти в «Милан», но «россонери» не смогли потянуть сделку. Защитник будет выступать в «Марселе» под руководством Игора Тудора, который возглавил команду свободным агентом из «Вероны».