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«МЮ» готов взять Дубравку в аренду с правом выкупа, «Ньюкасл» пока не дал ответ

 
25 Августа 2022 • 12:44 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Ньюкаслу» по аренде голкипера Мартина Дубравки. Как утверждает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» готовы включить в сделку опцию выкупа за сумму в районе 8 миллионов евро.

«Ньюкасл» пока решает, отпускать ли Дубравку в «Манчестер Юнайтед», ведь клубу тоже понадобиться время для того, чтобы найти голкиперу замену.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» ищет нового вратаря на роль сменщика Давида де Хеа. Ранее клуб на правах аренды покинул Дин Хендерсон, который уже успел провести три матча за «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Мартин Дубравка Трансферы футбола - лето 2022
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