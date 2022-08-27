Тен Хаг — о Магуайре: «Если ты капитан, это ещё не значит, что ты должен играть всегда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о капитане манкунианцев Гарри Магуайре, который остался в запасе команды на матч 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

По мнению голландского специалиста, конкуренция среди футболистов идёт на пользу «Манчестер Юнайтед».

«Магуайр? Если ты капитан, это ещё не значит, что ты должен играть всегда, особенно когда есть Варан», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

В текущем розыгрыше АПЛ 29-летний защитник провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями. За манкунианцев Магуайр выступает с лета 2019 года. Ранее он защищал цвета «Лестера», «Халл Сити», «Уигана» и клуба «Шеффилд Юнайтед».