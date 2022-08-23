Скоулз считает, что Алиссон допустил ошибку в эпизоде со вторым голом «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер допустил ошибку в эпизоде со вторым голом манкунианцев во вчерашнем матче на «Олд Траффорд».

«В эпизоде со вторым голом Алиссон оставил слишком много пространства у ближней штанги. Это был необычный гол, ведь голкипер выбрал неправильную позицию», – цитирует англичанина Anfield Watch.

Напомним, что «Ливерпуль» не смог выиграть ни одного из своих трёх матчей в новом сезоне Английской премьер-лиге. В лазарете клуба находится целых 4 полузащитника – Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Кёртис Джонс и Тьяго Алькантара.