Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хазенхюттль: «Адамс не будет продан до конца трансферного окна»

 
25 Августа 2022 • 15:50 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что «святые» не продадут своего нападающего Че Адамса до конца трансферного окна. Напомним, что англичанином активно интересуется «Эвертон», который находится в поисках замены Ришарлисону.

«Со всей уверенностью могу сказать, что он наш игрок и не будет продан до конца трансферного окна», – заявил Хазенхюттль на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в двух матчах нового сезона Английской премьер-лиги Адамс успел отличиться дублем в ворота «Лестера». Вчера нападающий также дважды отличился в матче Кубка лиги против «Кембриджа».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Саутгемптон Ральф Хазенхюттль Че Адамс Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Роджерс дал понять, что Магуайр вёл себя лучше, чем Фофана
16:21 · Англия. Премьер-лига
​Регилон интересен клубу из Лондона слухи
16:18 · Англия. Премьер-лига
Сакки назвал четырёх главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
15:56 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Когда Фофана вернётся в состав? Посмотрим, как всё сложится после трансферного окна»
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро: «Я перешёл в самый большой клуб Англии»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль: «Адамс не будет продан до конца трансферного окна»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Не думаю, что Каземиро нужен «МЮ»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» надеется, что травма Филлипса окажется несерьёзной
15:35 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис рассказал о своих пенсионных выплатах в «Манчестер Юнайтед»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» хочет оставить Кепу
15:12 · Англия. Премьер-лига
Фофана не сыграет с «Челси»
15:03 · Англия. Премьер-лига
Гордон близок к переходу в лондонский топ-клуб
14:56 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель прокомментировал интерес к Менье со стороны «МЮ» и «Барселоны»
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Асенсио
14:47 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» назначил новый раунд переговоров с «Фулхэмом» по трансферу Кюрзава
Все новости
Рекомендуем