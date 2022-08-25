Хазенхюттль: «Адамс не будет продан до конца трансферного окна»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что «святые» не продадут своего нападающего Че Адамса до конца трансферного окна. Напомним, что англичанином активно интересуется «Эвертон», который находится в поисках замены Ришарлисону.

«Со всей уверенностью могу сказать, что он наш игрок и не будет продан до конца трансферного окна», – заявил Хазенхюттль на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в двух матчах нового сезона Английской премьер-лиги Адамс успел отличиться дублем в ворота «Лестера». Вчера нападающий также дважды отличился в матче Кубка лиги против «Кембриджа».