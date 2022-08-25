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«МЮ» сообщил Антони, что готовит новое предложение по его трансферу

 
25 Августа 2022 • 10:54 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

«Манчестер Юнайтед» сообщил вингеру «Аякса» Антони, что готовит новое предложение по его трансферу. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время оно будет направлено амстердамскому клубу.

Ранее отмечалось, что сумма сделки может составить около 90-100 миллионов евро. «Аякс» хочет сохранить бразильца в своём составе, но главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень сильно хочет видеть бывшего подопечного на «Олд Траффорд».

Источник также добавляет, что «Манчестер Юнайтед» договорился с Антони об условиях личного контракта ещё 10 дней назад. Футболист ждёт, когда клубы согласуют сумму компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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