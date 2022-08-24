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Невилл: «Никогда не понимал, почему игроки хотят покинуть «МЮ»

 
24 Августа 2022 • 10:40 Комментировать (1)
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что никогда не понимал, почему игроки хотят покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Когда я играл за клуб, я никогда не понимал, почему какой-либо игрок хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Я был очень привержен своей команде. Желание футболистов уйти просто не укладывалось у меня в голове. Для того, чтобы подписать новый контракт мне требовалось всего 2-3 встречи. Обычно, мы всё согласовывали уже на второй», – цитирует Невилла The Sun.

Напомним, что Невилл завершил профессиональную карьеру в 2010 году. Англичанин успел поработать тренером «Валенсии», но был уволен спустя всего несколько матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Августа 2022 в 11:46
Не ври, никто не хочет покидать МЮ... Кроме 🐓...
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