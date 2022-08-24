Невилл: «Никогда не понимал, почему игроки хотят покинуть «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что никогда не понимал, почему игроки хотят покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Когда я играл за клуб, я никогда не понимал, почему какой-либо игрок хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Я был очень привержен своей команде. Желание футболистов уйти просто не укладывалось у меня в голове. Для того, чтобы подписать новый контракт мне требовалось всего 2-3 встречи. Обычно, мы всё согласовывали уже на второй», – цитирует Невилла The Sun.

Напомним, что Невилл завершил профессиональную карьеру в 2010 году. Англичанин успел поработать тренером «Валенсии», но был уволен спустя всего несколько матчей.