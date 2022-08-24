Жена ди Марии: «Анхель играл за «Реал» – лучшую команду мира, но затем пришло предложение от «МЮ»

Хорхелина, жена полузащитника туринского «Ювентуса» Анхеля ди Марии, вспомнила о временах, когда её муж выступал за «Манчестер Юнайтед».

«Анхель играл за «Реал» – лучшую команду мира, но затем пришло предложение от «Манчестер Юнайтед». Я говорила ему: «Ни за что!», но он продолжал настаивать, что нужно уходить, ведь в Англии будет больше денег. Мы были вынуждены поехать. Это было ужасно, очень ужасно», – цитирует супругу аргентинца Madrid Xtra.

Напомним, что Анхель ди Мария перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года. Спустя один сезон аргентинец покинул команду после конфликта с главным тренером Луи ван Галем и отправился в «ПСЖ».