«МЮ» впервые с февраля не пропустил в первом тайме выездного матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в сегодняшнем матче с «Саутгемптоном» прервал неутешительную для себя серию. Манкунианцы закончили первую половину со счётом 0:0, а это значит, что команда впервые с февраля не пропустила в первом тайме выездного матча Английской премьер-лиги.

В последний раз «красные дьяволы» не пропускали в первом тайме выездного матча АПЛ в игре с «Лидсом». Тот поединок закончился победой манкунианцев 4:2. Это при том, что «павлины» на старте второй половины забили два мяча и сравняли счёт.

Напомним, что новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро сегодня может дебютировать за команду, выйдя на поле со скамейки запасных. В запасе также находится Криштиану Роналду.