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Президент «Марселя»: «Роналду – не наш вариант»

 
25 Августа 2022 • 22:02 Комментировать (1)
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Президент «Марселя» Пабло Лонгория опроверг сведения о возможном подписании Криштиану Роналду.

Форвард «Манчестер Юнайтед» подыскивает себе новый клуб, и пресса активно связывала португальца с возможным переходом в «Марсель».

«Мы живём в мире социальных сетей, полных фальшивых новостей. Будем откровенны: Роналду – не наш вариант. Подобные трансферы точно не для нас.

С таким же успехом можно заявить, что Эрлинг Холанн или Кевин де Брёйне могут перейти в «Марсель», но давайте сосредоточимся на чём-то реальном», – приводит слова Лонгории журналист Фабрицио Романо.

Соглашение Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пабло Лонгория Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Августа 2022 в 22:27
А чем это тебе, Пабло, Геша не подошёл?... Поведай соцсетям... А-ха-ха-ха...
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