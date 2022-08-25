Президент «Марселя»: «Роналду – не наш вариант»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория опроверг сведения о возможном подписании Криштиану Роналду.

Форвард «Манчестер Юнайтед» подыскивает себе новый клуб, и пресса активно связывала португальца с возможным переходом в «Марсель».

«Мы живём в мире социальных сетей, полных фальшивых новостей. Будем откровенны: Роналду – не наш вариант. Подобные трансферы точно не для нас.

С таким же успехом можно заявить, что Эрлинг Холанн или Кевин де Брёйне могут перейти в «Марсель», но давайте сосредоточимся на чём-то реальном», – приводит слова Лонгории журналист Фабрицио Романо.

Соглашение Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает летом следующего года.