Лэмпард: «Челси» не предлагал 70 миллионов евро за Гордона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что лондонский «Челси» не предлагал 70 миллионов евро за трансфер полузащитника Энтони Гордона. Напомним, что молодого англичанина очень хочет видеть в команде главный тренер «синих» Томас Тухель.

«Они не предлагали 60 миллионов евро. Никакого нового предложения не поступало, поэтому нет смысла говорить о цифрах», – сказал Лэмпард на своей пресс-конференции.

Напомним, что сам Гордон хочет перейти в «Челси» и уже согласовал с лондонским клубом условия долгосрочного контракта. До конца трансферного окна «синие» помимо англичанина хотят подписать ещё Пьера-Эмерика Обамеянга и Уэсли Фофана.