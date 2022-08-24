«Марсель» покроет всю зарплату Байи

«Марсель» будет выплачивать всю зарплату Эрика Байи в период аренды.

Центральный защитник официально представлен в качестве нового игрока «Марселя» – аренда из «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2022/23 с обязательным выкупом за 6 млн евро при попадании «провансальцев» в Лигу чемпионов. Что примечательно, в период аренды именно «Марсель» будет выплачивать 28-летнему футболисту всю его зарплату по контракту с «красными дьяволами», информирует Sky Sports.

Соглашение Эрика Байи с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2024 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость ивуарийца составляет 6 млн евро.