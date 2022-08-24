Центральный защитник Эрик Байи официально представлен в качестве новичка «Марселя».

О подписании сообщила пресс-служба французского клуба. Ивуариец проведёт в «Марселе» один сезон на правах аренды, после чего «провансальцы» будут обязаны выкупить 28-летнего игрока за 6 млн евро при определённых условиях, прописанных в договоре с «Манчестер Юнайтед».

Эрик Байи выступал за «красных дьяволов» на протяжении шести лет, отыграв 113 матчей во всех турнирах и отметившись тремя результативными действиями (один гол и две голевые передачи). В нынешнем сезоне центрбек ни разу не появился на поле.