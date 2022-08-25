«Манчестер Юнайтед» нацелился на Асенсио

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио, сообщает Relevo.

По информации источника, руководство манкунианцев намерено предложить за 26-летнего испанца 30 миллионов евро. Отмечается, что вероятность такого трансфера маловероятна, так как наставник «сливочных» Карло Анчелотти не желает расставаться с Асенсио и рассчитывает на своего подопечного в новом сезоне.

Действующий контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне вингер провёл в составе испанской команды 42 матча, забив 12 голов и отдав две результативные передачи.