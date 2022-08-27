Джеррард хочет видеть в «Астон Вилле» защитника «Саутгемптона»

Защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек стал трансферной мишенью «Астон Виллы». Согласно инсайдам от журналиста Фабрицио Романо, бирмингемский клуб работает над тем, чтобы как можно скорее завершить сделку.

22-летний Беднарек выступает за «Саутгемптон» с 2017 года. С тех пор футболист стабильно выходит в стартовом составе.

Сообщается, что в «Астон Вилле» уверены в трансфере поляка. Сделка может состояться на правах годичной аренды с возможностью выкупа.

Беднарека в «Астон Вилле» хочет видеть главный тренер Стивен Джеррард. Англичанин хотел бы добавить глубины своей оборонительный линии.