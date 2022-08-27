Тен Хаг: «Нам нужны новые игроки, но они должны быть подходящими»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что его команда нуждается в усилении. На интервью перед игрой с «Саутгемптоном» нидерландец намекнул, что его команда будет очень занята в последние дни трансферного окна.

«Я не знаю, нам нужны новые игроки, но они должны быть подходящими. Я говорил это всё трансферное окно и счастлив тем, кого нам удалось заполучить к сегодняшнему дню», – сказал тен Хаг.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в последнее время активно связывают с трансфером Антони из амстердамского «Аякса». Сумма сделки может достигнуть 100 миллионов евро. Игрок открыто заявляет, что хочет перебраться на «Олд Траффорд».