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«МЮ» окончательно отказался от де Йонга

 
24 Августа 2022 • 11:44 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Журналист издания Manchester Evening News Лори Уитуэлл утверждает, что нидерландца не будет в команде Эрика тен Хага.

Источник сообщает, что Каземиро рассматривался в качестве альтернативы де Йонгу. Более того, клуб не собирается платить за полузащитника «Барселоны» 80-90 миллионов евро, после уплаченной суммы за трансфер Каземиро. Напомним, что цена за 30-летнего бразильца с учётом бонусов может дойти до 80 миллионов.

Единственным претендентом на трансфер де Йонга остаётся лондонский «Челси». Клуб активизирует свои попытки, если футболист изъявит желание покинуть «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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