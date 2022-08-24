«МЮ» окончательно отказался от де Йонга

«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Журналист издания Manchester Evening News Лори Уитуэлл утверждает, что нидерландца не будет в команде Эрика тен Хага.

Источник сообщает, что Каземиро рассматривался в качестве альтернативы де Йонгу. Более того, клуб не собирается платить за полузащитника «Барселоны» 80-90 миллионов евро, после уплаченной суммы за трансфер Каземиро. Напомним, что цена за 30-летнего бразильца с учётом бонусов может дойти до 80 миллионов.

Единственным претендентом на трансфер де Йонга остаётся лондонский «Челси». Клуб активизирует свои попытки, если футболист изъявит желание покинуть «Барселону».