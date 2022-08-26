Тен Хаг недоволен заявлением Роналду

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает настаивать на уходе Криштиану Роналду.

Голландский специалист по-прежнему предпочитает, чтобы 37-летний португалец покинул клуб. Многие игроки поддерживают наставника, считая поведение Роналду губительным для командного духа, докладывает журналист Нил Кастис. Согласно источнику, тен Хага особенно разозлили недавние публичные заявления форварда о том, что в скором будущем он расскажет всю правду о возможном переходе в другой клуб.

Слухи связывают Криштиану Роналду с трансфером в «Наполи», «Милан», «Марсель» и множество других клубов, однако официальные лица раз за разом опровергают подобные сведения.