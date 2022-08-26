Тен Хаг был зол на Роналду после его обещаний рассказать правду о своей ситуации в клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был зол поведением нападающего Криштиану Роналду на прошлой неделе. По информации от The Sun, нидерландца разозлили обещания форварда рассказать правду о своей ситуации в клубе.

Напомним, что Роналду ранее пообещал раскрыть правду после закрытия трансферного окна. Португалец практически всё лето пытается покинуть «Манчестер Юнайтед», но пока никак не может найти себе новую команду.

В прошлом сезоне Роналду забил 18 голов в Английской премьер-лиги. В нынешней кампании возрастной португалец не отличался забитыми голами в трёх поединках.