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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг был зол на Роналду после его обещаний рассказать правду о своей ситуации в клубе

 
26 Августа 2022 • 11:45 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был зол поведением нападающего Криштиану Роналду на прошлой неделе. По информации от The Sun, нидерландца разозлили обещания форварда рассказать правду о своей ситуации в клубе.

Напомним, что Роналду ранее пообещал раскрыть правду после закрытия трансферного окна. Португалец практически всё лето пытается покинуть «Манчестер Юнайтед», но пока никак не может найти себе новую команду.

В прошлом сезоне Роналду забил 18 голов в Английской премьер-лиги. В нынешней кампании возрастной португалец не отличался забитыми голами в трёх поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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