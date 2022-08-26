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Хау подтвердил, что «Ньюкасл» ведёт переговоры с «МЮ» по трансферу Дубравки

 
26 Августа 2022 • 12:47 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что клуб ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу голкипера Мартина Дубравки. Напомним, что словак может уйти в аренду с правом выкупа за 10 миллионов евро.

«Да, клубы между собой контактировали. Я бы не очень хотел терять Мартина, но в этой ситуации мои руки связаны. Не я принимаю решение», – заявил Хау на пресс-конференции.

Напомним, что «Ньюкасл» этим летом усилился голкипером Ником Поупом, который пополнил ряды «сорок» из вылетевшего в Чемпионшип «Бёрнли». Дубравка теперь является запасным вратарём в команде Эдди Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эдди Хау Мартин Дубравка Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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27.08  14:30 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.30 4.00 1.75
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