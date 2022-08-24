Ричардс: «Ван Дейк не был похож на себя в матче с «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Мика Ричардс прокомментировал выступления защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка в матче против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что мерсисайдцы проиграли игру на выезде со счётом 1:2.

«Когда Санчо получил мяч, у него было три или четыре секунды в штрафной, чтобы принять решение. Ван Дейк же просто стоял, спрятав руки сзади и ничего не делал. Он совсем не был похож на себя», – цитирует Ричардса BBC.

Напомним, что «Ливерпуль» не одержал ни одной победы в трёх стартовых турах Английской премьер-лиги. Мерсисайдцы сыграли вничью с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас», а затем уступили «Манчестер Юнайтед».