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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ричардс: «Ван Дейк не был похож на себя в матче с «МЮ»

 
24 Августа 2022 • 09:41 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Бывший игрок «Манчестер Сити» Мика Ричардс прокомментировал выступления защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка в матче против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что мерсисайдцы проиграли игру на выезде со счётом 1:2.

«Когда Санчо получил мяч, у него было три или четыре секунды в штрафной, чтобы принять решение. Ван Дейк же просто стоял, спрятав руки сзади и ничего не делал. Он совсем не был похож на себя», – цитирует Ричардса BBC.

Напомним, что «Ливерпуль» не одержал ни одной победы в трёх стартовых турах Английской премьер-лиги. Мерсисайдцы сыграли вничью с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас», а затем уступили «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Виргил Ван Дейк Мика Ричардс
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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