«Саутгемптон» начал переговоры по аренде полузащитника «Арсенала»

Хавбек «Арсенала» Эйнсли Мейтленд-Найлз может перебраться в «Саутгемптон» на правах аренды.

Именно «святые» считаются основными претендентами на игрока, в подписании которого также заинтересованы два других неназванных клуба. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент боссы «Саутгемптона» ведут переговоры по аренде 24-летнего игрока с опцией последующего выкупа.

Эйнсли Мейтленд-Найлз – воспитанник академии «Арсенала». В общей сложности на счету англичанина 132 поединка за первую команду «канониров». Вторую половину прошлого сезона полузащитник провёл в «Роме», за которую отыграл 12 матчей.