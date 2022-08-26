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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг: Мы обыграли лучшую команду в мире

 
26 Августа 2022 • 19:15 Комментировать (3)
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.20 X 4.00 2 1.75
Через 18 ч. 1 мин.

В третьем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», наконец, победил. В понедельник вечером команда Эрика тен Хага обыграла на своём поле «Ливерпуль» со счётом 2:1. Голландский рулевой «красных дьяволов» отметил положительный эффект от этого результата.

«Ливерпуль» - лучшая футбольная команда в мире. Когда ты побеждаешь их, это придаёт уверенности», - рассказал тен Хаг Sky Sports.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Эрика тен Хага сыграет на выезде против «Саутгемптона». Игра стартует в 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (3)
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ARTUR
26 Августа 2022 в 20:02
Лучшая команда это Реал Мадрид
NOBODY
26 Августа 2022 в 19:41
ты еще с Реалом не играл, клоун,..
Alex1972
26 Августа 2022 в 19:32
На очереди самая святая... Хе-хе...
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27.08  14:30 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.75
27.08  17:00 Манчестер Сити ... Кристал Пэлас 1.17 7.30 16.00
27.08  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.00 3.45 3.80
27.08  17:00 Челси ... Лестер 1.40 4.80 7.40
27.08  17:00 Ливерпуль ... Борнмут 1.11 9.50 24.00
27.08  17:00 Брайтон ... Лидс
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.30 5.60 9.50
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