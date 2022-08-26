​Тен Хаг: Мы обыграли лучшую команду в мире

В третьем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», наконец, победил. В понедельник вечером команда Эрика тен Хага обыграла на своём поле «Ливерпуль» со счётом 2:1. Голландский рулевой «красных дьяволов» отметил положительный эффект от этого результата.

«Ливерпуль» - лучшая футбольная команда в мире. Когда ты побеждаешь их, это придаёт уверенности», - рассказал тен Хаг Sky Sports.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Эрика тен Хага сыграет на выезде против «Саутгемптона». Игра стартует в 14:30 по московскому времени.