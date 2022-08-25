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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гарри Реднапп: «МЮ» нужно усиливаться, с такой командой ничего не смог поделать бы даже Гвардиола»

 
25 Августа 2022 • 05:20 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился свои мнением о проблемах «Манчестер Юнайтед», ярко проявившихся в первых двух турах чемпионата Англии. По его мнению, это прежде всего кадровые проблемы, решать которые нужно при помощи новых приобретений.

- Грустно видеть «Манчестер Юнайтед» в такой яме. Но я думаю, что даже Гвардиола не справился бы с таким «Манчестер Юнайтед». Команде срочно нужны усиления, - считает Реднапп в интервью The Sun.

В четвертом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Саутгемптоном», это случится в субботу, 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Гарри Реднапп
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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