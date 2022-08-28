Роналду - в числе худших игроков «МЮ» в матче с «Саутгемптоном»

Португальский нападающий Криштиану Роналду признан одним из худших игроков «Манчестер Юнайтед» во вчерашнем поединке против «Саутгемптона» в четвертом туре Премьер-лиги.

Эксперты Sky Sports поставили 37-летнему форварду шесть баллов. Это худшая оценка среди игроков «красных дьяволов». Ее также получили полузащитники Кристиан Эриксен и Джедон Санчо, а также нападающий Маркус Рэшфорд.

Встреча завершилась победой подопечных Эрика тен Хага со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бруну Фернандеш на старте второго тайма.

По итогам четырех туров «МЮ» занимает седьмое место в таблице АПЛ.