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Роналду - в числе худших игроков «МЮ» в матче с «Саутгемптоном»

 
28 Августа 2022 • 09:29 Комментировать (1)
Саутгемптон
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Португальский нападающий Криштиану Роналду признан одним из худших игроков «Манчестер Юнайтед» во вчерашнем поединке против «Саутгемптона» в четвертом туре Премьер-лиги.

Эксперты Sky Sports поставили 37-летнему форварду шесть баллов. Это худшая оценка среди игроков «красных дьяволов». Ее также получили полузащитники Кристиан Эриксен и Джедон Санчо, а также нападающий Маркус Рэшфорд.

Встреча завершилась победой подопечных Эрика тен Хага со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бруну Фернандеш на старте второго тайма.

По итогам четырех туров «МЮ» занимает седьмое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Августа 2022 в 10:40
Нет, он был прекрасен... Надо остаться... И покорить , наконец, ЛЕ... А-ха-ха-ха...
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