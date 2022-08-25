«Манчестер Юнайтед» нашёл нового кандидата на роль конкурента де Хеа

«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки.

Руководство «красных дьяволов» уже провело предварительные переговоры по 33-летнему словаку, докладывает Sky Sports. Дубравка потерял место в стартовом составе «сорок», поэтому, как ожидается, будет открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед», где станет конкурентом Давида де Хеа.

Манчестерский гранд находится в поисках нового вратаря после ухода Дина Хендерсона в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Мартин Дубравка провёл 127 матчей в Английской премьер-лиге, пропустив 171 гол и 37 раз отыграв «на ноль».