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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл нового кандидата на роль конкурента де Хеа

 
25 Августа 2022 • 00:10 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки.

Руководство «красных дьяволов» уже провело предварительные переговоры по 33-летнему словаку, докладывает Sky Sports. Дубравка потерял место в стартовом составе «сорок», поэтому, как ожидается, будет открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед», где станет конкурентом Давида де Хеа.

Манчестерский гранд находится в поисках нового вратаря после ухода Дина Хендерсона в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Мартин Дубравка провёл 127 матчей в Английской премьер-лиге, пропустив 171 гол и 37 раз отыграв «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Мартин Дубравка Трансферы футбола - лето 2022
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