Варан почти целый день уговаривал Каземиро перейти в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан потратил почти целый день на то, чтобы убедить своего бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» Каземиро перебраться на «Олд Траффорд». Об этом сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе Каземиро с мадридским «реалом» за 80 миллионов евро. Футболист уже прошёл медосмотр и в ближайшее время должен быть официально объявлен в качестве новичка «красных дьяволов».

Сам Варан перебрался на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала» прошлым летом. Француз уже не раз говорил, что не жалеет о своём решении.