Каземиро будет носить 18-й номер в «МЮ»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро будет носить в клубе 18-й номер. Об этом «красные дьяволы» официально объявили на своём сайте. Напомним, что ранее эта цифра принадлежала Бруну Фернандешу, который этим летом взял номер 8 после ухода Хуана Маты.

Каземиро будет готов дебютировать за «Манчестер Юнайтед» уже в завтрашнем матче против «Саутгемптона». Скорее всего, бразилец начнёт поединок на скамейке запасных, так как не провёл достаточного количества тренировок с командой после перехода из мадридского «Реала».

Трансфер Каземиро обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 70 миллионов евро. С учётом бонусов сумма может возрасти до 80 миллионов.