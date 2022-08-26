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Каземиро будет носить 18-й номер в «МЮ»

 
26 Августа 2022 • 11:16 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро будет носить в клубе 18-й номер. Об этом «красные дьяволы» официально объявили на своём сайте. Напомним, что ранее эта цифра принадлежала Бруну Фернандешу, который этим летом взял номер 8 после ухода Хуана Маты.

Каземиро будет готов дебютировать за «Манчестер Юнайтед» уже в завтрашнем матче против «Саутгемптона». Скорее всего, бразилец начнёт поединок на скамейке запасных, так как не провёл достаточного количества тренировок с командой после перехода из мадридского «Реала».

Трансфер Каземиро обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 70 миллионов евро. С учётом бонусов сумма может возрасти до 80 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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