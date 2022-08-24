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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему претендует на футболиста «Челси»

 
24 Августа 2022 • 22:35 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

«Манчестер Юнайтед» не отказывается от идеи подписания вингера «Челси» Кристиана Пулишича.

Недавно в СМИ рассказали о низкой вероятной перехода американца в «Манчестер Юнайтед» из-за нежелания «Челси» усиливать одного из конкурентов по чемпионату. При этом 23-летний футболист не проходит в стартовый состав «синих» и не слишком впечатляет наставника Томаса Тухеля. Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» всё ещё рассматривает возможность подписания Пулишича. Переговоры могут стартовать на следующей неделе – речь идёт об аренде.

Кристиан Пулишич провёл три матча за «Челси» в нынешнем сезоне, во всех трёх случаях появляясь на поле на замену в концовках встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Кристиан Пулишич Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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