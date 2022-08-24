«Манчестер Юнайтед» отказался подписывать Морату, узнав требования «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на подписание нападающего «Атлетико» Альваро Мораты.

Испанец находился в числе игроков, фигурирующих в списке трансферных интересов «красных дьяволов», однако сделка, похоже, не состоится. По данным журналиста Лаури Уайтуэлла, мадридский клуб запросил за Морату 35 млн евро, после чего в «Манчестер Юнайтед» решили окончательно отказаться от кандидатуры 29-летнего форварда.

Альваро Мората отметился двумя забитыми мячами в двух стартовых матчах нынешнего розыгрыша испанской Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.