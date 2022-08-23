Лондонский клуб хочет арендовать Мактоминая

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая. По информации от ExWHUemployee, «молотобойцы» будут заинтересованы в этой сделке, если шотландец станет доступен на трансферном рынке.

Отмечается, что на будущее Мактоминая может повлиять возможный приход в команду Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». В таком случае, шотландцу будет крайне сложно пробиться в основной состав.

Напомним, что Мактоминай дебютировал за «Манчестер Юнайтед» ещё под руководством Жозе Моуринью. Вчера футболист вышел в основе на победный матч с «Ливерпулем», который закончился со счётом 2:1.