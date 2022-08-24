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«Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу в переговорах по немецкому вратарю

 
24 Августа 2022 • 21:10 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп вряд ли окажется в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Боссы «красных дьяволов» ищут достойного конкурента для Давида де Хеа, и 32-летний немец рассматривался в числе главных кандидатов на эту роль. Однако «Айнтрахт» не готов расставаться с голкипером, поэтому запрашивает за него порядка 25 млн евро, сообщает журналист Джеймс Дакер. Немецкие источники утверждают, что «Юнайтед» отправил официальное предложение по Траппу, которое было отклонено франкфуртским клубом.

Кевин Трапп провёл пять матчей в нынешней кампании, пропустив десять голов. Трансферная стоимость опытного стража ворот оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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