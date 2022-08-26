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Каземиро: «Надеюсь, Роналду останется в «МЮ», он очень помогает мне»

 
26 Августа 2022 • 01:38 Комментировать (1)
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро хочет выступать за одну команду с Криштиану Роналду.

Бразилец и португалец знакомы по совместной игре в мадридском «Реале».

«Я надеюсь, что Криштиану останется в «Манчестер Юнайтед», – рассказывает новичок «красных дьяволов» в интервью ESPN. – Он восхитительный игрок, настоящий лидер и победитель. Он очень важен для нас, с ним команда может забивать гораздо больше голов. Криштиану помогает мне с первого дня моего пребывания в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, он никуда не уйдёт», – заявил Каземиро, недавно перешедший из «Реала» более чем за 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Каземиро
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Августа 2022 в 01:53
Помогает чем?... Советом свалить?... Это он может... Хе-хе...
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