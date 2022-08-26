Каземиро: «Надеюсь, Роналду останется в «МЮ», он очень помогает мне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро хочет выступать за одну команду с Криштиану Роналду.

Бразилец и португалец знакомы по совместной игре в мадридском «Реале».

«Я надеюсь, что Криштиану останется в «Манчестер Юнайтед», – рассказывает новичок «красных дьяволов» в интервью ESPN. – Он восхитительный игрок, настоящий лидер и победитель. Он очень важен для нас, с ним команда может забивать гораздо больше голов. Криштиану помогает мне с первого дня моего пребывания в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, он никуда не уйдёт», – заявил Каземиро, недавно перешедший из «Реала» более чем за 70 млн евро.