Агент Роналду вновь связался с итальянским клубом

Агент Жорже Мендеш продолжает попытки трудоустроить Криштиану Роналду в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

Летнее трансферное окно закроется совсем скоро, и португальский форвард очень не хочет оставаться без Лиги чемпионов на целый сезон. Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио, агент Роналду снова вышел на связь с итальянским «Наполи». Напомним, что 37-летний форвард уже был предложен неаполитанцам в начале августа, однако до конкретики дело не дошло. Мендеш предлагает «адзурри» продать Виктора Осимхена за крупную сумму, чтобы освободить место в атаке для суперзвезды.

Криштиану Роналду также связан с ещё одним представителем Серии А – «Миланом». Ни один из клубов пока не подтвердил заинтересованность в игроке.