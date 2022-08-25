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Наставник «Аякса» ответил на вопрос о возможном переходе Антони в «Манчестер Юнайтед»

 
25 Августа 2022 • 21:08 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.30 X 4.00 2 1.75
27.08 14:30

Главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер прокомментировал вероятный уход Антони.

Как сообщили английские ресурсы, в «Манчестер Юнайтед» уверены в скором подписании бразильского вингера. Называется также и сумма трансфера – более 90 млн евро. Однако, по словам рулевого амстердамцев, всё не так однозначно: «Антони не тренируется в общей группе, но я вижусь с ним каждый день. Ничего не изменилось с прошлой недели. Предполагаю, что он останется в «Аяксе». У него контракт с нашим клубом», – цитирует Шрёдера инсайдер Фабрицио Романо.

По слухам, Антони требует как можно скорее продать его в «Манчестер Юнайтед» и уже ищет себе жильё в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Альфред Шрёдер Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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