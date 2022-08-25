Наставник «Аякса» ответил на вопрос о возможном переходе Антони в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер прокомментировал вероятный уход Антони.

Как сообщили английские ресурсы, в «Манчестер Юнайтед» уверены в скором подписании бразильского вингера. Называется также и сумма трансфера – более 90 млн евро. Однако, по словам рулевого амстердамцев, всё не так однозначно: «Антони не тренируется в общей группе, но я вижусь с ним каждый день. Ничего не изменилось с прошлой недели. Предполагаю, что он останется в «Аяксе». У него контракт с нашим клубом», – цитирует Шрёдера инсайдер Фабрицио Романо.

По слухам, Антони требует как можно скорее продать его в «Манчестер Юнайтед» и уже ищет себе жильё в Англии.