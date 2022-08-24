Сиссе позвал Роналду в «Марсель»

Бывший нападающий «Марселя» и сборной Франции Джибриль Сиссе призвал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перейти во французский клуб.

Ранее сообщалось, что агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш провёл переговоры с «Марселем» на предмет возможного трансфера.

«Криштиану, иди, мой друг. Я позабочусь о тебе», — написал Сиссе в своих социальных сетях.

Действующий контракт Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 30 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ футболист провёл в составе манкунианцев три матча, не отметившись в них результативными действиями.