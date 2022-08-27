Каземиро начнёт матч с «Саутгемптоном» на скамейке

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро начнёт свой дебютный матч против «Саутгемптона» на скамейке запасных. «Красные дьяволы» официально объявили свою стартовую расстановку на выездной поединок 4 тура АПЛ со «святыми».

Состав «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом:

Де Хеа;

Далот;

Мартинес;

Варан;

Маласиа;

Мактоминай;

Эриксен;

Фернандеш;

Эланга;

Рэшфорд;

Санчо.

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду также начнёт поединок в запасе. Португалец второй матч подряд не выходит в основе «красных дьяволов».

После первых трёх туров «Манчестер Юнайтед» набрал три очка, сперва проиграв «Брайтону» и «Брентфорду», а затем одолев у себя дома «Ливерпуль».