Каземиро начнёт матч с «Саутгемптоном» на скамейке

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро начнёт свой дебютный матч против «Саутгемптона» на скамейке запасных. «Красные дьяволы» официально объявили свою стартовую расстановку на выездной поединок 4 тура АПЛ со «святыми».
Состав «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом:
Де Хеа;
Далот;
Мартинес;
Варан;
Маласиа;
Мактоминай;
Эриксен;
Фернандеш;
Эланга;
Рэшфорд;
Санчо.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду также начнёт поединок в запасе. Португалец второй матч подряд не выходит в основе «красных дьяволов».
После первых трёх туров «Манчестер Юнайтед» набрал три очка, сперва проиграв «Брайтону» и «Брентфорду», а затем одолев у себя дома «Ливерпуль».
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