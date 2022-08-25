Йорк: «Не думаю, что Каземиро нужен «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк прокомментировал трансфер Каземиро, который перебрался на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала» за сумму в районе 80 миллионов евро с учётом бонусов.

«Я не думаю, что он входит в число игроков, которые нужны «Манчестер Юнайтед». Клуб упустил все свои главные цели. Представьте, если бы руководство проявило больше креатива, подписав всех нужных футболистов», – цитирует Йорка The Sun.

Напомним, что Каземиро может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» уже послезавтра в выездном матче чемпионата Англии против «Саутгемптона», который стартует в 14:30 по московскому времени.