Каземиро: «Чувствую себя на 18 лет»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что чувствует себя на 12 лет моложе. Напомним, что в конце февраля бразильцу исполнилось 30.

«Я восхищён новым вызовом. Чувствую себя на 20, а то и 18 лет. Мне не терпится приступить к тренировкам вместе со своими партнёрами, а также сыграть на «Олд Траффорд»», – цитирует Каземиро официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Бразилец будет получать в «Манчестер Юнайтед» намного больше, чем в мадридском «Реале». После прихода Каземиро «красные дьяволы» больше не будут пытаться подписать Френки де Йонга из «Барселоны», который являлся ключевой целью Эрика тен Хага.