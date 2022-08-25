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Каземиро: «Чувствую себя на 18 лет»

 
25 Августа 2022 • 12:34 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что чувствует себя на 12 лет моложе. Напомним, что в конце февраля бразильцу исполнилось 30.

«Я восхищён новым вызовом. Чувствую себя на 20, а то и 18 лет. Мне не терпится приступить к тренировкам вместе со своими партнёрами, а также сыграть на «Олд Траффорд»», – цитирует Каземиро официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Бразилец будет получать в «Манчестер Юнайтед» намного больше, чем в мадридском «Реале». После прихода Каземиро «красные дьяволы» больше не будут пытаться подписать Френки де Йонга из «Барселоны», который являлся ключевой целью Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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