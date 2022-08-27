Тен Хаг высказался после второй подряд победы «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с двух поражений, но дальше последовали две победы. После набора трёх очков в гостях у «Саутгемптона» (1:0) комментарий дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Думаю, мы извлекли некоторые уроки из матча против «Брентфорда» (поражение 0:4 – прим.). Мы были более компактны при длинных передачах. Конечно, мы счастливы. Мы могли забить и больше, мы контролировали игру в последние полчаса.

Сезон только начался, это тяжело. Приходится сражаться, что мы и делали. Сегодня мы были вознаграждены за это.

В начале второго тайма мы создали три действительно хороших момента. Я хочу, чтобы мы играли именно так.

Я всё ещё чувствую, что у нас есть возможности для улучшения. Но мы только начали свой путь», - слова тен Хага приводит BBC.