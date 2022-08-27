Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг высказался после второй подряд победы «Манчестер Юнайтед»

 
27 Августа 2022 • 17:48 Комментировать (2)
Саутгемптон
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с двух поражений, но дальше последовали две победы. После набора трёх очков в гостях у «Саутгемптона» (1:0) комментарий дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Думаю, мы извлекли некоторые уроки из матча против «Брентфорда» (поражение 0:4 – прим.). Мы были более компактны при длинных передачах. Конечно, мы счастливы. Мы могли забить и больше, мы контролировали игру в последние полчаса.

Сезон только начался, это тяжело. Приходится сражаться, что мы и делали. Сегодня мы были вознаграждены за это.

В начале второго тайма мы создали три действительно хороших момента. Я хочу, чтобы мы играли именно так.

Я всё ещё чувствую, что у нас есть возможности для улучшения. Но мы только начали свой путь», - слова тен Хага приводит BBC.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
27 Августа 2022 в 18:05
ТХ не отошёл от счастья победы... Поэтому на ум пришел бред... МЮ играл плохо...
ARTUR
27 Августа 2022 в 18:02
Вот по поводу последнего получаса так как раз наоборот ,если он под контролем имел ввиду оборону ,то тогда можно сказать что контролировали ))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
окончен Челси 2:1 Лестер 1.42 4.80 7.50
окончен Ливерпуль 9:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
окончен Брайтон 1:0 Лидс
окончен Манчестер Сити 4:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» в лидерах после победы над «Лидсом», «Эвертон» потерял очки
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» даже в меньшинстве разобрался с «Лестером»
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не забивал девять голов с сентября 1989 года 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» одержать волевую победу 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отыгрался на «Борнмуте» за все неудачи, забив 9 мячей 3
18:56 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко не попал в заявку на матч «Арсенала»
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Холанн оформил первый хет-трик в Англии
18:24 · Англия. Премьер-лига
​Роналду ни разу не пробил по воротам за полтайма в Саутгемптоне
18:13 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг открыл счёт голам за «Челси»
18:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не проигрывает уже в 110 матчах АПЛ, если лидирует после первого тайма
18:10 · Англия. Премьер-лига
Фирмино - первый игрок в истории «Ливерпуля», который поучаствовал в четырёх голах в первом тайме
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» впервые за забил пять голов в первом тайме матча АПЛ
17:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался после второй подряд победы «Манчестер Юнайтед» 2
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» впервые за 12 лет пропустил два гола в первые 20 минут матча АПЛ
Все новости
Рекомендуем