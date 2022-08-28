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Скоулз не хочет, чтобы Роналду уходил из «Манчестер Юнайтед»

 
28 Августа 2022 • 10:32 Комментировать (1)
Саутгемптон
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз поделился мнением о нападающем манкунианцев Криштиану Роналду, который ранее заявлял о своём желании покинуть английский клуб нынешним летом.

Напомним, что вчера, 27 августа, «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Саутгемптон» (0:1). Роналду вышел на поле лишь на 68-й минуте встречи и результативными действиями отметиться не сумел.

Сколуз выразил надежду на то, что 37-летний португалец останется в своей нынешней команде, так как, по мнению экс-игрока «красных дьяволов», прославленный нападающий нужен манкунианцам.

«Во время просмотра матча я думал, что команде нужен Криштиану. В центре им не хватало бы того, кто координировал бы игру, а это как раз про Роналду. Он очень хорош в том, чтобы придержать мяч или замкнуть навес. Рэшфорд в этом смысле совсем другой футболист», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.

После четырёх проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с шестью набранными очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Эрика тен Хага проведут 1 сентября в гостях против «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Скоулз
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Августа 2022 в 10:38
Прекрасно .. Мы все этого хотим....
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