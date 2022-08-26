«Спортинг» не заинтересован в подписании Роналду

Возвращение Криштиану Роналду в лиссабонский «Спортинг» этим летом крайне маловероятно.

Согласно недавним заявлениям английских СМИ, нападающий «Манчестер Юнайтед» договорился со «Спортингом», в котором начинал свою карьеру. Однако данная информация не соответствует действительности: как утверждает журналист Бен Джейкобс, «Спортинг» не претендует на 37-летнего игрока.

Несмотря на желание Роналду сменить клуб, ему, вероятно, всё же придётся остаться в «Манчестер Юнайтед» и провести сезон без Лиги чемпионов, поскольку вариантов продолжения карьеры в других местах по-прежнему нет. Ситуация может измениться лишь в случае неожиданных поворотов в последние дни трансферного окна.