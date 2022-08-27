«Манчестер Юнайтед» снова победил, забив один гол «Саутгемптону»

«Манчестер Юнайтед» стартовал с двух поражений, но тут же обыграл «Ливерпуль». В четвёртом туре «красные дьяволы» гостили у «Саутгемптона» и снова победили. Ни у кого не было явного перевеса, тем не менее, гол «МЮ» был логичным. На 55-й минуте Диогу Далот с правого фланга прострелил в штрафную, и Бруну Фернандеш в касание переправил мяч в цель. Лучший шанс у соперника случился вскоре, Джо Арибо пробивал головой, но Давид де Хеа чудесно сыграл в рамке.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду провел на поле половину второго тайма. Также на 80-й минуте дебютировал Каземиро. Их команда победила 1:0 и с 6 очками вышла на шестое место.