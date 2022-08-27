«Манчестер Юнайтед» снова победил, забив один гол «Саутгемптону»

«Манчестер Юнайтед» стартовал с двух поражений, но тут же обыграл «Ливерпуль». В четвёртом туре «красные дьяволы» гостили у «Саутгемптона» и снова победили. Ни у кого не было явного перевеса, тем не менее, гол «МЮ» был логичным. На 55-й минуте Диогу Далот с правого фланга прострелил в штрафную, и Бруну Фернандеш в касание переправил мяч в цель. Лучший шанс у соперника случился вскоре, Джо Арибо пробивал головой, но Давид де Хеа чудесно сыграл в рамке.
Форвард «МЮ» Криштиану Роналду провел на поле половину второго тайма. Также на 80-й минуте дебютировал Каземиро. Их команда победила 1:0 и с 6 очками вышла на шестое место.
Протокол игры
|55'Фернандеш Бруну (0:1)
Базуну Гэвин•Уокер-Питерс Кайл•Белла-Котчап Армель•Салису Мохаммед•Дженепо Мусса89' (Лянко Войнович (89') •Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео•Эльюнусси Мохамед63' (Армстронг Стюарт (63') •Арибо Джо89' (Перро Ромен (89') •Армстронг Адам77' (Мара Секу (77') •Адамс Че
Де Хеа Давид•Далот Диогу• 50'Варан Рафаэль•Мартинес Лисандро•Маласиа Тирелл•Мактоминай Скотт• 83'Эриксен Кристиан•Эланга Энтони80' (Каземиро Карлос (80') •Фернандеш Бруну•Санчо Джедон68' (Роналду Криштиану (68') •Рэшфорд Маркус
27 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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