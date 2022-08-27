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«Манчестер Юнайтед» снова победил, забив один гол «Саутгемптону»

 
27 Августа 2022 • 16:25 Комментировать (6)
Саутгемптон
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» стартовал с двух поражений, но тут же обыграл «Ливерпуль». В четвёртом туре «красные дьяволы» гостили у «Саутгемптона» и снова победили. Ни у кого не было явного перевеса, тем не менее, гол «МЮ» был логичным. На 55-й минуте Диогу Далот с правого фланга прострелил в штрафную, и Бруну Фернандеш в касание переправил мяч в цель. Лучший шанс у соперника случился вскоре, Джо Арибо пробивал головой, но Давид де Хеа чудесно сыграл в рамке.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду провел на поле половину второго тайма. Также на 80-й минуте дебютировал Каземиро. Их команда победила 1:0 и с 6 очками вышла на шестое место.

Протокол игры  
Саутгемптон0:1Манчестер Юнайтед
  55'Фернандеш Бруну (0:1)
Базуну ГэвинУокер-Питерс КайлБелла-Котчап АрмельСалису МохаммедДженепо Мусса 89' (Лянко Войнович ( 89') Уорд-Праус ДжеймсЛавия РомеоЭльюнусси Мохамед 63' (Армстронг Стюарт ( 63') Арибо Джо 89' (Перро Ромен ( 89') Армстронг Адам 77' (Мара Секу ( 77') Адамс Че
Запасные: Валери ЯнМаккарти АлексДиалло ИбраимаБеднарек ЯнРомеу Ориоль
Де Хеа ДавидДалот Диогу  50'Варан РафаэльМартинес ЛисандроМаласиа ТиреллМактоминай Скотт  83'Эриксен КристианЭланга Энтони 80' (Каземиро Карлос ( 80') Фернандеш БрунуСанчо Джедон 68' (Роналду Криштиану ( 68') Рэшфорд Маркус
Запасные: Гарначо АлехандроВан де Бек ДонниМагуайр ГарриУан-Биссака АаронШоу ЛюкХитон ТомФред Сантос
27 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Саутгемптон Манчестер Юнайтед
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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snk6565
27 Августа 2022 в 17:06
Если три очка не пахнут...то гуд...но, как по мне...пахнут они прошлогодними траблами...опять сбились в кучу в своей штрафной...правда не пожарили, как Мага с Витей...если Далот продолжит прогрессировать...то Варан, Мартинез, Маласия...вполне себе вариант...и глобальный вопрос...что на поле делал КР??...по ходу, он и сам это плохо понимал...при всем при этом +3 балла...уже неплохо
GGMU
Evgen 86
27 Августа 2022 в 17:03
А кроме идиотов комменты болел МЮ будут?
ARTUR
27 Августа 2022 в 16:54
Трудовая победа , второй тайм был повеселее , намечается новая связка Далот -Фернандеш, Каземиро непривычно смотрится а когда их показали с КР аж страшно стало ,дежавю .. Молодец Тен , те кто слаб не выпускает , и думаю он припудренного выпустил что бы на него не давили ,а в очередной раз убедились что толку от него ноль, если до ботекса ещё хоть как то бегал ,то сейчас как в той пословице про то как они мешают даже хорошему танцору . Саугемптон насел ,но этот вариант с обороной выстоял ,ошибок критических вроде и не было,так что если избавиться от паразитов то пациент идет на поправку ,правда это еще не МЮ ,но и не Аякс,скорости не те..
Misha_diablo_football
27 Августа 2022 в 16:48
Рону нужно уходить, такими темпами он и ЧМ профукает, ну где же вы персофаны ваше время настало нужно поддержать любимого игрока в трудный момент, ибо в МЮ ему пока что ничего не светит...
ARTUR
27 Августа 2022 в 16:56
Они руки остужают , ведь их кумир бегал , а их натруженные мозолистые ручки трудились ,щас накинутся , я им закинул тему ))
Den Ivanuk
27 Августа 2022 в 16:33
Поздравляю со второй победой! Радует, что есть проблески командной игры! Выбираемся из болота, которое попали после прихода КР7, который, по-сути, игрок уровня Кокорина. Если не впахивать на КР7 и не давать полного игрового времени, то он ничего не может. Он 5 матчей выходит уже и 0 результативных действий
GGMU!!!
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окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
Идет 30 минута Ливерпуль 3:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
Идет 30 минута Брайтон 0:0 Лидс
Идет 30 минута Манчестер Сити 0:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
Идет 30 минута Брентфорд 0:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
Идет 30 минута Челси 0:0 Лестер 1.42 4.80 7.50
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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