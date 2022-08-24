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«Челси» продолжает вести переговоры по трансферу Магуайра

 
24 Августа 2022 • 09:35 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
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27.08 14:30

Лондонский «Челси» продолжает вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу капитана команды Гарри Магуайра. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отмечается, что несмотря на слухи о переходе в «Челси», Магуайр хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и бороться за своё место в основе. Клуб тоже не горит желанием расставаться с футболистом.

Для «Челси» Магуайр является запасным вариантом в случае неудачи в сделке по Уэсли Фофана из «Лестера».

Магуайр недавно потерял своё место в основном составе «Манчестер Юнайтед». В матче с «Ливерпулем» в старте вышел Рафаэль Варан.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Трансферы футбола - лето 2022
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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