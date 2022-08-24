Антони сказал «Аяксу», что не будет полезен для команды, если его не продадут в «МЮ»

Вингер «Аякса» Антони продолжает всеми силами добиваться перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за бразильца порядка 90-95 млн евро без учёта бонусов, однако «Аякс» по-прежнему не горит желанием расставаться со своей звездой. При этом, как известно, Антони уже согласовал пятилетний контракт с «красными дьяволами». По данным голландских СМИ, игрок сообщил своим нынешним работодателям, что не сможет в полной мере проявлять лучшие качества на поле, если амстердамцы не отпустят его в Англию этим летом.

Новое предложение от «Манчестер Юнайтед» может поступить в ближайшее время.